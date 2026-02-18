Felcn decomisa 4,7 toneladas de marihuana y 79 kilos de cocaína durante Carnaval

El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, informó que durante los días de Carnaval se decomisaron 79 kilos de cocaína y 4,7 toneladas de marihuana, como resultado de los operativos ejecutados en el marco del “Plan Carnaval con Seguridad”, implementado por el Gobierno.

La autoridad detalló que en este periodo se realizaron 133 operativos, que derivaron en la destrucción de cinco fábricas de droga y la aprehensión de 43 personas presuntamente vinculadas al tráfico de sustancias controladas.

De acuerdo con el informe oficial, los operativos se concentraron en varios departamentos del país. En Oruro se decomisaron más de 3,2 toneladas de marihuana; en Cochabamba se incautaron 1,3 toneladas de marihuana y se procedió a la destrucción de fábricas clandestinas; mientras que en Santa Cruz se confiscaron 83 kilos de marihuana y cápsulas de cocaína.

En Potosí, efectivos antinarcóticos decomisaron 21 kilos de marihuana que se encontraban camuflados entre encomiendas. En tanto, en Beni se intervinieron hangares y avionetas presuntamente vinculadas al narcotráfico, las cuales quedaron precintadas.

“Un resultado que nos permite celebrar con alegría, sabiendo que detrás hay un esfuerzo permanente de hombres y mujeres que trabajan sin descanso para brindar seguridad, responsabilidad y protección a nuestra gente”, señaló el viceministro Justiniano a través de sus redes sociales.

