¿A cuánto están las graderías para el Corso de Corsos en Cochabamba?

A tres días del Corso de Corsos, los concejales municipales advirtieron que actualmente no existe una normativa específica que regule el precio de alquiler de sillas y graderías para el público, situación que ha generado ofertas con costos variables en redes sociales y denuncias por presunta especulación.

En redes sociales ya circulan diversas ofertas para el alquiler de graderías y sillas, con precios que oscilan entre 150 y 260 bolivianos por persona, dependiendo de la ubicación y los servicios incluidos.

Algunas promociones ofrecen espacios en la avenida Ramón Rivero y sectores cercanos al palco oficial desde 150 bolivianos en preventa, incluyendo beneficios como bebidas, zonas techadas, seguridad privada, música con DJ, baños privados y otros servicios adicionales.

En otros casos, se anuncian graderías a 230 o 260 bolivianos, principalmente en sectores con mayor visibilidad del recorrido.

Ante este panorama, las autoridades municipales buscan establecer reglas claras que permitan evitar la especulación y garantizar condiciones seguras y accesibles para la población que asistirá al evento.

El presidente del Concejo de Cochabamba, Walter Flores, informó que la reglamentación de los precios referenciales o un precio tope que permita evitar sobreprecios corresponde al Ejecutivo.

Explicó que se prevé convocar a reuniones a la Intendencia, la Subalcaldía Adela Zamudio y técnicos municipales para coordinar controles y definir mecanismos que ordenen la comercialización.

Por su parte, el concejal Diego Murillo indicó que se realizarán controles a la venta de estos espacios en coordinación con la Intendencia y la Dirección de Recaudaciones, ante denuncias de incrementos excesivos en los precios.

El legislador recordó que el Corso de Corsos marca el cierre del Carnaval en Bolivia y cada año reúne a miles de visitantes, por lo que pidió a la población evitar excesos y respetar a los danzarines.

Mientras tanto, el armado de graderías en el ruta avanza, los comerciantes esperan tener todo listo hasta el viernes 20 de febrero.

