Autoridad deportiva de Portugal anuncia investigación sobre el supuesto incidente racista

La Autoridad para la Prevención y la Lucha contra la Violencia en el Deporte (APCVD), dependiente del Gobierno de Portugal, anunció este miércoles la apertura de una investigación para ver si se cometió alguna infracción durante el partido de ayer entre el Benfica y el Real Madrid, donde se produjo un supuesto incidente racista entre Vinicius Jr. y Prestianni.



La APCVD explicó en un comunicado que ha decidido iniciar esas pesquisas para "averiguar los hechos", a la luz de las noticias publicadas por los medios de comunicación sobre supuestos insultos o actos de racismo durante el encuentro del martes. EFE



