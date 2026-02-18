El campeón de la Copa Bolivia Vs el equipo que le ganó al PSG: Nacional-Botafogo, hoy, por la Libertadores

Desde las 20:30 de hoy miércoles, Nacional Potosí enfrenta al gigante brasileño Botafogo en el estadio Víctor Agustín Ugarte por la segunda ronda de la Copa Libertadores.

Esta noche, el equipo dirigido técnicamente por Leonardo Égüez afronta un complejo duelo ante el Botafogo de Brasil, conocido por la chapa de haber derrotado nada más y nada menos que al París Saint-Germain en 2025, por el Mundial de Clubes.

Sin embargo, según los antecedentes recientes, ambos equipos atraviesan una sequía de triunfos: Botafogo lleva cinco de sus seis partidos sin ganar y fue eliminado del campeonato carioca, mientras que Nacional quedó fuera del Torneo de Verano 2026 a manos de su clásico rival Real Potosí.

Titulares probables en Nacional Potosí:

Portero: Galindo

Defensas: Baldomar, Ávila, Restrepo, Orellana

Volantes: Pavía, Hoyos, Otormin

Delanteros: Maxi Núñez, Álvarez, Tobar

Titulares probables en Botafogo:

Portero: Neto

Defensas: Alexander Barboza, Victor Alexander da Silva, Alex Telles

Volantes: Newton Araújo, Allan Marques Loureiro, Jordan Barrera, Mateo Ponte Costa

Delanteros: Arthur Cabral, Artur Victor Guimarães, Matheus Martins Silva dos Santos.

El árbitro principal será Augusto Bergelio Aragón Bautista de nacionalidad ecuatoriana nacido en Esmeraldas.

