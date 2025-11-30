TEMAS DE HOY:
Feminicidio en La Paz accidente de tránsito Crimen en Cochabamba

28ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

[VIDEO] Hinchas trepan las montañas de Lima para ver la final de la Libertadores

Aficionados de Flamengo y Palmeiras buscaron una vista privilegiada del Monumental y se instalaron en las montañas que rodean el estadio para seguir la gran final.

Martin Suarez Vargas

30/11/2025 9:03

Foto: Captura video de redes sociales.
Perú.

Escuchar esta nota

La final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras no solo se vivió dentro del estadio Monumental de Lima, sino también desde las alturas. Decenas de hinchas de ambos equipos se subieron a las montañas que rodean el escenario deportivo con el objetivo de alcanzar una vista panorámica del partido decisivo.

Un video difundido por la página oficial de la Copa Libertadores mostró cómo los fanáticos, equipados con banderas, gorros y camisetas de sus equipos, treparon hasta los puntos más altos del cerro para seguir las acciones. El registro inicia con una toma desde el interior del estadio y luego un dron asciende hasta captar a los aficionados apostados en las laderas, observando el encuentro desde lo más alto.

Los seguidores improvisaron su propio mirador natural, aprovechando la altura y la cercanía al Monumental, en una demostración de creatividad y fervor futbolero. Desde allí siguieron cada jugada de la final que terminó con victoria de Flamengo por 1-0 gracias al gol de Danilo, resultado que le dio al conjunto carioca su cuarto título en la historia del torneo continental.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:00

Uno decide

09:30

Baby shark big show

10:00

Paw patrol

10:30

The thundermans

11:00

Mundial sub-17

11:30

Mundial sub-17

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:00

Uno decide

09:30

Baby shark big show

10:00

Paw patrol

10:30

The thundermans

11:00

Mundial sub-17

11:30

Mundial sub-17

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD