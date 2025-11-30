Vagoneta choca contra micro en Santa Cruz y deja varios heridos

Una vagoneta colisionó de costado con un micro de transporte público en la ciudad de Santa Cruz, dejando a varios ocupantes con lesiones leves.

Testigos relataron que la vagoneta, conducida por una persona joven y su acompañante, se desplazaba con fuerza cuando impactó al micro que circulaba despacio. “Vino el auto ahí y le impactó al micro que estaba viniendo, de golpe salió, venía con fuerza el jeep, vagoneta, y el micro venía despacio”, indicó uno de los vecinos.

Según informaron los residentes, tanto el conductor de la vagoneta como su acompañante parecían estar bajo efectos de alcohol, aunque el caso ya está siendo investigado por la Dirección de Tránsito de la Policía.

En el vehículo particular viajaban dos personas, al igual que en el micro, que había desviado su ruta debido a un cierre de calle en la vía principal. Todos los ocupantes recibieron atención médica, pero sus lesiones no fueron de gravedad.

Los vecinos que presenciaron el hecho solicitaron a las autoridades mayores controles y conciencia al volante para prevenir futuros accidentes en la zona.

