Un fuerte accidente de tránsito se registró este sábado en la carretera Bioceánica, provocando el vuelco de un camión de alto tonelaje cargado con cerveza. El suceso ocurrió a la altura del kilómetro 50, en el tramo que conduce hacia San José de Chiquitos.

Así, según los primeros reportes, un camión que transportaba una gran cantidad de cajas de cerveza terminó volcado a un lado de la vía. Gran parte de la carga quedó esparcida sobre la calzada y la orilla del camino. Las imágenes captadas por transeúntes muestran las cajas azules esparcidas junto al vehículo volcado.

Se desconocen las causas exactas del vuelco. Al momento, no se tiene un reporte oficial sobre posibles heridos o víctimas fatales. Personal de tránsito y equipos de emergencia se dirigen al lugar para iniciar las labores de despeje y las primeras investigaciones.

Se recomienda a los conductores que transitan por la carretera Bioceánica tomar precauciones y buscar vías alternas en la medida de lo posible. Estaremos ampliando la información a medida que se obtengan más detalles oficiales.

Vea el video:

