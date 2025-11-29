Hombre incendia histórico templo y la policía evita que sea linchado por vecinos en México

Una mañana de intensa tensión y un fuerte despliegue policial se vivió este jueves 27 de noviembre de 2025 en Morelia, México, luego de que un hombre presuntamente provocara un incendio al interior del Templo de la Sagrada Familia, en la colonia Felícitas del Río, y fuera rescatado de ser linchado por un grupo de vecinos enfurecidos.

El suceso se reportó cerca de las 8:30 de la mañana. Elementos de la Policía de Morelia y equipos de auxilio, incluyendo bomberos, acudieron de inmediato para controlar las llamas que se propagaban por varias áreas del recinto religioso, reporta Quinta Fuerza.

Encontrado en el interior y rescatado de la furia

Durante las maniobras para sofocar el fuego, los socorristas localizaron a un sujeto dentro del inmueble, identificado preliminarmente como Jairo "N", quien, según los primeros reportes, sería el presunto responsable de iniciar la conflagración.

La situación se tornó crítica al momento de sacar al hombre. Una multitud de vecinos se había congregado a las afueras del templo y, visiblemente molestos por el "acto vandálico" y el "sacrilegio", intentaron tomarlo por asalto con la intención de propinarle un castigo inmediato.

"Merecía un castigo inmediato y temían que las autoridades lo liberaran sin consecuencias", señalan los reportes. Los agentes de la Policía de Morelia se vieron obligados a formar un cerco de seguridad para evitar que la confrontación escalara, logrando asegurar y retirar al sujeto del sitio en medio de insistentes reclamos de los habitantes.

Daños materiales e investigación abierta

Autoridades religiosas confirmaron que el incendio causó daños considerables en algunos altares y otros espacios del templo de la religión católica. Afortunadamente, no se reportaron víctimas ni personas lesionadas, aparte del propio sospechoso, quien fue atendido por paramédicos.

El detenido, Jairo "N", fue trasladado ante las instancias adecuadas para determinar su situación legal. De acuerdo con información preliminar, el hombre podría presentar algún tipo de trastorno mental, lo cual será evaluado como parte del proceso de investigación. Esta información generó aún más tensión entre los vecinos, quienes exigieron una investigación exhaustiva del trasfondo del incidente.

Como detalle perturbador, se reportó que al interior del recinto fue encontrado un mensaje escrito con excremento en la puerta principal, según el informe de Azteca. Las autoridades indicaron que se revisarán los daños y se abrirá una carpeta de investigación para esclarecer el motivo del incendio y las responsabilidades legales correspondientes.

