Un incendio reportado el pasado miércoles a las 11:24 horas en el Templo Yongqing, en la provincia de Jiangsu, China, generó inicialmente conmoción por la supuesta pérdida de un edificio milenario y valiosas reliquias. Sin embargo, una investigación preliminar desmintió que la estructura afectada fuera histórica, al confirmar que el Pabellón Wenchang destruido era una construcción moderna levantada en 2009.

El suceso, que mostró impactantes videos del pabellón de varios pisos envuelto en llamas de arriba abajo, no reportó víctimas ni afectó las áreas boscosas circundantes, según comunicó el gobierno del municipio de Fenghuang, informan los portales Antena 3 y uniteddaily.my.

La investigación aclara la situación

Aunque la información inicial, basada en la antigua historia del Templo Yongqing (que se remonta a casi 1,500 años, a la Dinastía Liang del Sur), sugería una pérdida cultural incalculable, el equipo de investigación reveló detalles cruciales el jueves:

Pabellón moderno: El Pabellón Wenchang, que se quemó hasta su estructura de hormigón, fue construido en octubre de 2009 como parte de un proyecto de reconstrucción de estilo antiguo que comenzó en 1993. Los edificios originales del templo habían sido demolidos en 1958.

Sin eeliquias antiguas: La declaración oficial especificó que el pabellón no albergaba reliquias culturales. La confusión inicial surgió por la asociación del templo con leyendas como el retiro de Shi Nai'an, autor de A la orilla del agua , quien supuestamente escribió parte de la novela en el Wenchang Pavilion original.

Causa del incendio: La investigación preliminar apunta a que el fuego fue provocado por el uso inapropiado de incienso y velas por parte de un visitante.

El Templo Yongqing, ubicado en la montaña Fenghuang, es conocido históricamente por ser uno de los "480 Templos de las Dinastías del Sur" mencionados en un poema de Du Mu. Aunque su historia es milenaria, las autoridades enfatizaron que todos los edificios dentro del complejo del templo son construcciones modernas y no conservan restos estructurales antiguos.

Las autoridades aseguraron que los responsables del incendio serán sancionados y que se tomarán medidas para eliminar todo tipo de riesgos en el futuro.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play