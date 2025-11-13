YouTube paga $us 22 millones a Trump en un cierre de polémico litigio

YouTube llegó a un acuerdo para pagar 22 millones de dólares a Donald Trump con el fin de cerrar una demanda que el expresidente presentó tras la suspensión de su cuenta en esa plataforma luego del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

El pacto, que totaliza 24,5 millones de dólares, incluye además 2,5 millones destinados a otros demandantes, como la American Conservative Union y la escritora Naomi Wolf.

La demanda de Trump sostenía que su expulsión de la plataforma —junto con otras redes sociales— representó una censura de su discurso político. Aunque la suspensión se basó en preocupaciones sobre «potencial violencia», el acuerdo no implica reconocimiento de culpa por parte de YouTube.

¿A dónde irá el dinero?

Según los documentos judiciales, los 22 millones de dólares se destinarán al fondo Trust for the National Mall, que apoya la construcción de un salón de fiestas en la Casa Blanca impulsado por Trump.

¿Por qué esta resolución ahora?

Este acuerdo convierte a YouTube en el último de los grandes gigantes tecnológicos en cerrar estos litigios: previamente hubo acuerdos similares con Meta Platforms (25 millones de dólares) y X Corp. (antes Twitter, 10 millones).

