Maduro dice que en 2025 triunfó "la lealtad suprema" de la Fuerza Armada venezolana

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este domingo que en 2025 se consolidó lo que llamó la “lealtad suprema” de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en un contexto marcado por tensiones con Estados Unidos debido al despliegue militar que ese país mantiene desde agosto en el Caribe.

Durante un acto de salutación de fin de año en la Academia de la Armada venezolana, en el estado La Guaira, Maduro afirmó que las fuerzas armadas han mantenido su compromiso con el proyecto bolivariano y con la defensa de la soberanía nacional.

“Este año ha vuelto a triunfar la lealtad suprema de la FANB al proyecto bolivariano, a su comandante en jefe y al destino grandioso de la patria”, expresó.

“Amenazados por Goliat”

El mandatario denunció que Venezuela lleva 27 semanas “amenazada por Goliat”, en referencia al operativo aeronaval estadounidense. Calificó esta acción como una “provocación” y la calificó como “un crimen”.

“Pretender utilizar amenazas, como hacía Goliat, contra un pueblo noble, pacífico y guerrero como Venezuela, es un crimen”, declaró.

A pesar del contexto, afirmó que la FANB está “más preparada que nunca” para garantizar la paz, la soberanía y la integridad territorial del país.

Mensaje interno y advertencia

Maduro instó a la FANB a mantener la lealtad “a toda prueba” y resaltó el carácter no intervencionista de sus militares.

“No son militares que bombardean ni roban riquezas. Somos los verdaderos libertadores de un continente”, afirmó, diferenciando a la FANB de fuerzas extranjeras.

Además, pidió reforzar la preparación nacional para una “resistencia popular, prolongada, activa y letal”, en caso de una agresión externa.

EE.UU. y el despliegue en el Caribe

El gobierno venezolano considera que el despliegue militar estadounidense cerca de sus aguas busca generar presión e incluso provocar un cambio de régimen. Washington, por su parte, argumenta que la operación tiene como finalidad el combate al narcotráfico.

Las tensiones aumentaron en las últimas semanas tras el anuncio del entonces presidente Donald Trump de bloquear petroleros sancionados que operen con Venezuela, además de la confiscación de dos buques que transportaban crudo venezolano.

Durante el acto, el presidente Maduro recibió un fusil ceremonial, en reconocimiento simbólico a su rol como comandante en jefe de la FANB.

