Corte Suprema de EE.UU. limita política arancelaria de Donald Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos determinó este viernes que el Gobierno se extralimitó al invocar poderes de emergencia para imponer aranceles bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977, en un fallo que representa un revés para la política comercial del presidente Donald Trump.

Con una mayoría de 6 votos contra 3, el tribunal concluyó que el Ejecutivo no tiene facultades inherentes en tiempos de paz para aplicar gravámenes basándose en esa normativa.

El presidente del Supremo, John Roberts, sostuvo que el uso de la IEEPA en este contexto supondría una delegación excesiva del poder tributario que la Constitución reserva al Congreso, al considerar que los aranceles constituyen un tipo de impuesto.

Posturas divididas

Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh votaron en disenso. Argumentaron que la ley puede emplearse en asuntos de política exterior, lo que —a su criterio— justificaría su aplicación en este caso.

El fallo no impide que el mandatario imponga aranceles bajo otras leyes, aunque funcionarios de la Administración reconocieron que deberán apoyarse en nuevos fundamentos legales para sostener el esquema arancelario vigente.

Impacto y reembolsos

No está claro si los importadores que pagaron los aranceles podrán solicitar reembolsos, que podrían ascender a miles de millones de dólares.

Trump había advertido que sería “muy decepcionante” que el Supremo declarara ilegales los gravámenes y sostuvo que estos son clave para su estrategia económica y de presión en política exterior.

En agosto pasado, una corte de apelaciones del Circuito Federal ya había estimado que el mandatario no tenía autoridad para imponer los llamados “aranceles recíprocos”, que alcanzan hasta el 50 % para algunos países.

La Corte Suprema ahora consolida ese criterio y establece límites al uso de poderes de emergencia en materia tributaria.

Mira la programación en Red Uno Play