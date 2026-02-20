Oriente busca ventaja en Tarija y prepara el regreso de sus estrellas

Oriente Petrolero ya emprendió viaje rumbo a Tarija para afrontar el duelo de ida del repechaje del Torneo de Verano 2026. El conjunto verdolaga visitará este viernes a Real Tomayapo desde las 20:30 en el estadio IV Centenario, con la misión de dar el primer golpe en la serie.

En la previa, Luciano Ursino dejó en claro la mentalidad del plantel. El mediocampista sostuvo que, más allá de tratarse de un certamen amistoso, en un club grande siempre existe la obligación de ganar. Remarcó que el equipo debe salir a imponerse en cualquier cancha y ante cualquier rival, entendiendo la responsabilidad que implica vestir la camiseta refinera.

Para este compromiso, Oriente no contará con Marcelo Martins, Eliaquim Mangala ni Kevin Soni, quienes continúan realizando trabajos diferenciados para mejorar su condición física. Sin embargo, la idea del cuerpo técnico es que puedan ser considerados para el partido de vuelta ante Real Tomayapo, programado para el sábado 28 de febrero.

La dirigencia aún debe confirmar el escenario para ese encuentro. El estadio Ramón Tahuichi Aguilera se encuentra en refacción con miras a ser cedido a Blooming para su partido de Copa Sudamericana, por lo que el plan alternativo es el estadio de Real Santa Cruz, buscando mayor comodidad para la hinchada. Ese compromiso podría marcar el debut en casa de figuras como Martins y Mangala.

El entrenador David Gonzales explicó la situación del delantero boliviano y del proceso de readaptación. Señaló que Marcelo trabaja para reintegrarse lo antes posible al grupo, aunque advirtió que el plantel lleva más de un mes de preparación y se encuentra en un nivel físico y táctico alto. En ese sentido, integrar jugadores que no tengan el mismo ritmo representa un riesgo que el cuerpo técnico prefiere evitar.

Con esa cautela, Oriente apunta a competir con intensidad en Tarija y llegar fortalecido al duelo de vuelta, donde espera contar con sus principales cartas para buscar la clasificación.

