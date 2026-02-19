¡La Sudamericana ya se vive! Blooming y Guabirá entrenan con el balón oficial

Los dos clubes cruceños ya trabajan con el balón oficial de la Copa Sudamericana 2026 y se preparan para disputar la fase preliminar a partido único, en busca del pase a la fase de grupos.
19/02/2026 18:59
Escuchar esta nota
Blooming y Guabirá comenzaron sus entrenamientos con el balón oficial de la Copa Conmebol Sudamericana 2026, de cara a los compromisos decisivos que afrontarán en la instancia preliminar del torneo internacional.
El primero en entrar en acción será Guabirá, que enfrentará a Independiente el martes 3 de marzo a las 18:00 en el estadio Patria de Sucre. El conjunto azucarero buscará dar el golpe como visitante y asegurar su clasificación directa a la fase de grupos.
Por su parte, Blooming jugará el miércoles 4 de marzo a las 18:00 ante San Antonio Bulo Bulo. En principio, la Academia será local en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, siempre que estén habilitadas las nuevas luminarias; caso contrario, el partido se trasladará al estadio Gilberto Parada de Montero.
Los ganadores de estos encuentros avanzarán de manera directa a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y recibirán un premio de 900 mil dólares solo por superar esta instancia.
Mira la programación en Red Uno Play
18:55
21:00
22:00
00:00
01:00
03:00
18:55
21:00
22:00
00:00
01:00
03:00