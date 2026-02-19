TEMAS DE HOY:
Casos de Feminicidios Bolivia Pastor peruano Caso Fondo Indígena

30ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡La Sudamericana ya se vive! Blooming y Guabirá entrenan con el balón oficial

Los dos clubes cruceños ya trabajan con el balón oficial de la Copa Sudamericana 2026 y se preparan para disputar la fase preliminar a partido único, en busca del pase a la fase de grupos. 

Martin Suarez Vargas

19/02/2026 18:59

Blooming y Guabirá entrenan con el balón oficial de la Copa Sudamericana. Foto: redes sociales.
Santa Cruz, Bolivia.

Escuchar esta nota

Blooming y Guabirá comenzaron sus entrenamientos con el balón oficial de la Copa Conmebol Sudamericana 2026, de cara a los compromisos decisivos que afrontarán en la instancia preliminar del torneo internacional.

El primero en entrar en acción será Guabirá, que enfrentará a Independiente el martes 3 de marzo a las 18:00 en el estadio Patria de Sucre. El conjunto azucarero buscará dar el golpe como visitante y asegurar su clasificación directa a la fase de grupos.

Por su parte, Blooming jugará el miércoles 4 de marzo a las 18:00 ante San Antonio Bulo Bulo. En principio, la Academia será local en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, siempre que estén habilitadas las nuevas luminarias; caso contrario, el partido se trasladará al estadio Gilberto Parada de Montero.

Los ganadores de estos encuentros avanzarán de manera directa a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y recibirán un premio de 900 mil dólares solo por superar esta instancia.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD