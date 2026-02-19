Sala Plena del TSE brinda detalles sobre la habilitación de Manfred y la inhabilitación de Mario Cossío

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) brindó detalles de la habilitación e inhabilitación de candidatos rumbo a las elecciones subnacionales 2026.
19/02/2026 18:53
La Sala Plena del TSE brindó detalles sobre las 15 demandas de apelación para inhabilitar candidatos para las elecciones subnacionales; entre ellas se encuentra la habilitación de Manfred Reyes Villa, candidato a la alcaldía de Cochabamba, y la inhabilitación de Mario Cossío, que se postula a la gobernación de Tarija.
Entre otros casos, el secretario de Cámara Fernando Arteaga informó sobre todos los casos:
Candidatos habilitados
José Carlos Berzaín – Habilitado
Héctor Cartagena Chacón - Habilitado
Manfred Andrés Reyes Villa – Habilitado
Jesús Egüez Rivero – Habilitado
Candidatos inhabilitados:
Yerko Núñez Negrete – Inhabilitado
Javier Nogales Jaime – Inhabilitado
Moisés Shirqui Vejarano – Inhabilitado
Mario Abel Cossío Cortez – inhabilitado
Edgar Rafael Bazán Ortega - Inhabilitado
Víctor Hugo Zamora – inhabilitado
Al interior de la Sala Plena queda la revisión de dos casos de impugnación que quedaron pendientes y serán resueltos en los siguientes días.
Dentro del calendario electoral, este 20 de febrero se realizará en los Tribunales Electorales Departamentales el sorteo de los jurados electorales.
