Sala Plena del TSE brinda detalles sobre la habilitación de Manfred y la inhabilitación de Mario Cossío

La Sala Plena del TSE brindó detalles sobre las 15 demandas de apelación para inhabilitar candidatos para las elecciones subnacionales; entre ellas se encuentra la habilitación de Manfred Reyes Villa, candidato a la alcaldía de Cochabamba, y la inhabilitación de Mario Cossío, que se postula a la gobernación de Tarija.

Entre otros casos, el secretario de Cámara Fernando Arteaga informó sobre todos los casos:

Candidatos habilitados

José Carlos Berzaín – Habilitado

Héctor Cartagena Chacón - Habilitado

Manfred Andrés Reyes Villa – Habilitado

Jesús Egüez Rivero – Habilitado

Candidatos inhabilitados:

Yerko Núñez Negrete – Inhabilitado

Javier Nogales Jaime – Inhabilitado

Moisés Shirqui Vejarano – Inhabilitado

Mario Abel Cossío Cortez – inhabilitado

Edgar Rafael Bazán Ortega - Inhabilitado

Víctor Hugo Zamora – inhabilitado

Al interior de la Sala Plena queda la revisión de dos casos de impugnación que quedaron pendientes y serán resueltos en los siguientes días.

Dentro del calendario electoral, este 20 de febrero se realizará en los Tribunales Electorales Departamentales el sorteo de los jurados electorales.

