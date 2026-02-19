¿Te tocará otra vez? Este viernes sortean a los jurados electorales

Si cumpliste funciones como jurado en anteriores procesos, es posible que te estés haciendo la misma pregunta: ¿puedo volver a salir sorteado? La respuesta es sí.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que este viernes 20 de febrero los Tribunales Electorales Departamentales (TED) realizarán el sorteo oficial de jurados electorales, como parte del calendario rumbo a las elecciones subnacionales del 22 de marzo.

El acto fue programado para las 10:00 en la mayoría de los departamentos, excepto en La Paz (09:00) y Pando (09:30).

¿Cuántos ciudadanos están habilitados?

La selección se realizará sobre un padrón de 7,4 millones de ciudadanos habilitados para votar.

Según datos del TSE, la distribución por departamento es la siguiente:

Santa Cruz: 2.038.004 electores

La Paz: 2.023.882

Cochabamba: 1.407.069

Potosí: 481.457

Tarija: 381.657

Chuquisaca: 370.517

Oruro: 359.375

Beni: 288.397

Pando: 77.756

¿Cuándo se conocerán las listas?

Las listas oficiales de jurados electorales serán publicadas el domingo 22 de febrero en las páginas web del TSE y de los Tribunales Electorales Departamentales, para que la ciudadanía pueda verificar si fue seleccionada.

Las notificaciones comenzarán desde el sábado, con el fin de garantizar la asistencia a las capacitaciones previas obligatorias.

Ser jurado electoral es una función pública obligatoria y fundamental para el desarrollo del proceso democrático en el país.

Si participaste antes, revisa nuevamente: podrías ser elegido otra vez. 🗳️

