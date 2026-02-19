50 mil ciudadanos serán elegidos jurados electorales tras exitoso simulacro en Santa Cruz

El Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz validó con éxito el software que seleccionará a los 50 mil jurados para los próximos comicios. Manfredo Bravo, vocal del TED, aseguró tras el simulacro:

“Hemos visto hoy cómo funciona el sistema, es muy ágil, nos permite seleccionar a todos los jurados”.

El proceso oficial de selección se ejecutará este viernes en un acto público. Sobre este sorteo, Bravo enfatizó que “todos los ciudadanos que están en el padrón pueden ser sorteados y designados jurados electorales”.

La transparencia del evento estará respaldada por la fiscalización de actores políticos y comunicadores sociales invitados por el organismo.

"Como establece el calendario, el viernes se va a convocar a toda la prensa y delegados para que puedan presenciar el sorteo", confirmó el vocal.

Tras la designación oficial, el TED iniciará una fase de instrucción intensiva para que los ciudadanos cumplan sus funciones correctamente. Bravo explicó que "estos coordinadores son los que van a capacitar a los jurados con los instructivos que se han elaborado específicamente para eso".

