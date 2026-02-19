TEMAS DE HOY:
Atraco en el Centro celular robado INFANTICIDIO EN SANTA CRUZ

27ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

50 mil ciudadanos serán elegidos jurados electorales tras exitoso simulacro en Santa Cruz

El simulacro técnico confirmó la agilidad del software para el proceso oficial, posterior a sorteo oficial de este viernes iniciarán las capacitaciones especializadas.

Ximena Rodriguez

18/02/2026 22:06

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz validó con éxito el software que seleccionará a los 50 mil jurados para los próximos comicios. Manfredo Bravo, vocal del TED, aseguró tras el simulacro:

“Hemos visto hoy cómo funciona el sistema, es muy ágil, nos permite seleccionar a todos los jurados”.

El proceso oficial de selección se ejecutará este viernes en un acto público. Sobre este sorteo, Bravo enfatizó que “todos los ciudadanos que están en el padrón pueden ser sorteados y designados jurados electorales”.

La transparencia del evento estará respaldada por la fiscalización de actores políticos y comunicadores sociales invitados por el organismo.

"Como establece el calendario, el viernes se va a convocar a toda la prensa y delegados para que puedan presenciar el sorteo", confirmó el vocal.

Tras la designación oficial, el TED iniciará una fase de instrucción intensiva para que los ciudadanos cumplan sus funciones correctamente. Bravo explicó que "estos coordinadores son los que van a capacitar a los jurados con los instructivos que se han elaborado específicamente para eso".

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD