TED de Cochabamba reporta más de 1,3 millones de votantes habilitados para las elecciones subnacionales

A casi un mes de las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo de 2026, el presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba , Daniel Quinteros, informó que el padrón biométrico preliminar registra 1.399.073 votantes habilitados en el departamento.

Explicó que esta cantidad de electores definirá el destino político de Cochabamba, eligiendo autoridades municipales y departamentales, entre ellas alcaldes, concejales, gobernador y asambleístas departamentales.

Asimismo, anunció que como parte del calendario electoral, este viernes 20 de febrero se realizará el sorteo público de juradas y jurados electorales, quienes estarán a cargo de las mesas de sufragio el día de la votación. La actividad se desarrollará en sesión pública, en cumplimiento de las disposiciones establecidas para garantizar la transparencia del proceso.

Posteriormente, el sábado 21 de febrero se efectuará la notificación a los ciudadanos designados como jurados, mientras que el domingo 22 de febrero se publicará la lista oficial en medios de prensa escrita y en el portal web del Órgano Electoral Plurinacional.

Del 23 de febrero al 1 de marzo se habilitará el periodo para la presentación de excusas de quienes no puedan cumplir esta función. Asimismo, entre el 1 y el 22 de marzo se desarrollarán las capacitaciones dirigidas a los jurados electorales.

