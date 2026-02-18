Más de 3.400 postulantes quedan habilitados para las subnacionales en Santa Cruz

Marco Monasterio, presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, informó que un total de 3.484 candidaturas quedaron oficialmente habilitadas para participar en las elecciones subnacionales del próximo 22 de marzo, de las más de 5.000 postulaciones registradas el pasado 26 de diciembre.

La autoridad explicó que estas candidaturas corresponden a los cargos de gobernador, vicegobernador, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales municipales en todo el departamento.

Monasterio detalló que existen algunos casos que aún están pendientes de una determinación final por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Se trata de candidaturas en los municipios de:

Cotoca , donde Wilfredo Áñez Carrasco fue inhabilitado por el TED, pero presentó una apelación ante el TSE.

La Guardia , con la candidatura de Jorge Morales Encina.

Porongo, con la postulación de Julio César Carrillo.

En estos casos, explicó que mientras no exista una resolución ejecutoriada del TSE, los postulantes continúan figurando como habilitados en la lista oficial.

“Tenemos entendido que en estos días, a lo mucho la próxima semana, el Tribunal Supremo Electoral hará pública esta determinación”, señaló Monasterio, añadiendo que esta decisión es clave para avanzar con la impresión de papeletas en los municipios involucrados.

Sorteo de jurados electorales

El presidente del TED anunció además que este viernes a las 10:00 se realizará el sorteo público de más de 5.000 mesas de sufragio para designar a los jurados electorales en todo el departamento.

La autoridad recordó que los jurados electorales recibirán capacitación obligatoria para el correcto desarrollo de la jornada electoral, incluyendo instrucciones sobre cómo proceder ante eventuales inhabilitaciones de candidaturas.

En cuanto a las sanciones por inasistencia, precisó que la multa equivale al 10% del salario mínimo nacional, monto que se actualiza en cada proceso electoral.

