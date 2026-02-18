Alfredo Solares plantea reforzar salud y seguridad ciudadana con alianzas

Alfredo Solares, candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por la Alianza Patria, informó que su plan de gobierno se sustenta en cuatro ejes principales: transporte, educación, salud y seguridad ciudadana.

En el área de salud, el postulante lamentó la falta de personal médico en los centros ubicados en distritos alejados y planteó establecer alianzas con universidades para que estudiantes de Medicina de quinto semestre refuercen la atención primaria.

“Hay jóvenes de Medicina que están por salir en quinto semestre; hemos hablado con ellos y podemos ubicarlos en los distritos más alejados para que empiecen a trabajar. Si se están yendo a provincias, ¿por qué no traerlos a los distritos más alejados de Santa Cruz?”, señaló.

Respecto a la seguridad ciudadana, Solares indicó que su equipo ha sostenido conversaciones con un experto en la materia, quien recomendó la instalación de cámaras de vigilancia para identificar falencias. Además, planteó mejorar el estado de las canchas deportivas como una estrategia para incentivar actividades recreativas y prevenir que los jóvenes se involucren en actos vandálicos.

Otra de sus propuestas es el denominado “capitalismo popular”, que apunta a descentralizar la Alcaldía hacia los distritos y reducir de nueve a seis las secretarías municipales, una medida que, según indicó, aún se encuentra en análisis junto a su equipo técnico.

Finalmente, Solares adelantó que, en caso de resultar electo, buscará coordinación con el Gobierno central.

“Cuando entremos electos iremos a la Presidencia y hablaremos con el presidente Rodrigo Paz para planificar un trabajo conjunto en Santa Cruz”, agregó.

Mira la programación en Red Uno Play