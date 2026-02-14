TEMAS DE HOY:
Subnacionales 2026: De la Fiscalía al Municipio, el plan de Gomer Padilla para ordenar Santa Cruz

El candidato de ASIP propone una reforma total al sistema de transporte y frenar la ola de inseguridad.

Ximena Rodriguez

13/02/2026 23:57

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El abogado y exfiscal departamental, Gomer Padilla, oficializó su candidatura a la Alcaldía por la agrupación ASIP con un enfoque crítico hacia la gestión actual.

“He querido entrar al escenario político para servir a mi sociedad desde el punto de vista más cercano, ante los distintos problemas que tiene Santa Cruz”, afirmó el postulante.

Para Padilla, la capital cruceña atraviesa una crisis estructural profunda que afecta la calidad de vida de todos sus habitantes. El candidato señaló con preocupación que la urbe “parece estar en un caos permanente” debido a las deficiencias en salud, transporte y seguridad ciudadana.

En materia de orden público, el exfiscal advirtió sobre el incremento de delitos de alta complejidad que no reciben una atención eficiente de las autoridades.

“La seguridad está muy mal, hay secuestros y sicariatos, pero no hay respuestas frente a estas situaciones delictivas”, lamentó el candidato.

Respecto al sistema sanitario, Padilla propone un cambio de visión que priorice el recurso humano sobre la infraestructura de cemento. El aspirante enfatizó que la salud es vital, pero aclaró que “no podemos hablar de construir más hospitales si no tenemos personas para que atiendan”.

Finalmente, el candidato calificó como crítico el estado de la movilidad urbana y propuso una reingeniería total de las rutas y tarifas. “El transporte ha colapsado y todos los sistemas han cumplido su ciclo, por lo que el precio no debería ser más de Bs. 2,50 o máximo Bs. 3”, concluyó.

