Innovación y biotecnología: la apuesta de Julio César Torrez para gobernar Santa Cruz

En el marco del espacio electoral Uno decide, el empresario agroindustrial cruceño Julio César Torrez se presentó ante la ciudadanía como candidato a gobernador del departamento de Santa Cruz por el partido Nueva Generación Patriótica (NPG).

Torrez, ingeniero comercial y en Derecho, padre de tres hijos y empresario con más de 18 años de experiencia en el sector agroindustrial, destacó su trayectoria en la gestión privada y su labor solidaria con la fundación Hagamos Corazón.

El candidato explicó que su interés en la gobernación nace de la necesidad de abordar problemas estructurales que, según él, no se han resuelto por falta de voluntad política. Entre sus prioridades mencionó la crisis energética, la gestión del agua, el desarrollo industrial y agrícola con enfoque biotecnológico, así como la seguridad ciudadana.

“Santa Cruz tiene la vocación industrial y logística para producir energía eléctrica, purificar agua y desarrollar toda la economía circular. Esto puede resolver de fondo las crisis que se vienen”, afirmó Torrez, refiriéndose a lo que considera desafíos inminentes a nivel nacional y mundial.

Torrez también planteó la creación de una guardia departamental con atribuciones similares a la policía nacional, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la gestión de emergencias, y enfatizó que su administración buscaría complementar la gestión del Estado central en lugar de competir con ella.

Respecto a su enfoque político, Torrez se definió como pragmático: “No soy de derecha ni de izquierda. Soy un hombre de hacer, que busca soluciones efectivas y atiende a toda la población, no solo a quienes votan por mí”.

El candidato destacó que su proyecto, denominado Plan Colibrí, busca integrar políticas de salud, educación, seguridad, infraestructura y desarrollo productivo, apoyándose en plataformas financieras para canalizar recursos de manera eficiente y sin endeudar a la gobernación.

Finalmente, Julio César Torrez pidió el acompañamiento de la ciudadanía para transformar Santa Cruz: “Te quiero grandiosa, tan próspera como el maíz, tan inmortal como la piedra y tan necesario como el agua. Necesito que nos acompañen y desarrollemos a Santa Cruz juntos”.

