TSE prevé que las elecciones subnacionales se realicen entre el 15 y el 22 de marzo de 2026

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que las elecciones subnacionales de 2026 podrían realizarse entre el 15 y el 22 de marzo, dependiendo de la fecha en que se emita la convocatoria oficial, prevista para este mes de noviembre.

“Si lanzamos la convocatoria el 19 de noviembre, nuestra elección va a ser el 22 de marzo; si lanzamos el 15, será el 15 de marzo”, explicó Ávila en conferencia de prensa.

El vocal subrayó que el 19 de noviembre es la fecha límite para aprobar y publicar la convocatoria, ya que un retraso podría postergar los comicios hasta abril y comprometer la posibilidad de realizar una segunda vuelta para gobernadores.

“Si la convocatoria se lanza después del 19 de noviembre, los comicios pueden pasar a abril, y eso no va a permitir que exista una segunda vuelta para gobernadores. Por eso hemos puesto una fecha límite, en realidad el 19 de noviembre”, precisó.

Ávila recordó además que entre el 6 y 8 de mayo de 2026 las autoridades regionales, departamentales y municipales cumplirán su mandato, por lo que el proceso electoral debe desarrollarse dentro de los plazos establecidos para garantizar la posesión de las nuevas autoridades sin interrupciones institucionales.

El TSE reiteró que actualmente espera la aprobación de la ley de convocatoria a elecciones subnacionales por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, e instó a los legisladores a viabilizar su tratamiento con carácter de urgencia para no afectar el calendario electoral.

Mira la programación en Red Uno Play