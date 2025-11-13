TEMAS DE HOY:
"Ya pasó el sufrimiento": Lampe celebra el regreso de Ramiro Vaca a los entrenamientos de Bolívar

El arquero de la selección boliviana destacó la disciplina y pasión del mediocampista, que vuelve tras cumplir su sanción de la Conmebol. 

Martin Suarez Vargas

13/11/2025 12:29

Carlos Lampe y Ramiro Vaca, ambos futbolistas de Bolívar de La Paz. Foto: Internet.
La Paz, Bolivia.

Escuchar esta nota

Carlos Emilio Lampe, portero de la selección boliviana antes de partir a Santa Cruz para ir a Corea y sumarse a La Verde, manifestó su alegría por el retorno de Ramiro Vaca a los entrenamientos de Bolívar, luego de la sanción impuesta por la Conmebol debido a un presunto dopaje positivo.

“Contento por él, ya pasó el sufrimiento. Nosotros sabíamos lo que él estaba sufriendo y, como le dije, tiene un mes y medio de pretemporada para ponerse bien y llegar tanto a la selección como aquí al club”, afirmó Lampe en diálogo con la Red Uno de Bolivia.

El arquero también resaltó las cualidades de Vaca:

“Lo va a lograr, es un chico muy disciplinado, que le gusta mucho lo que hace, tiene mucha pasión. Sabemos que lo ha sufrido, pero tiene todo nuestro apoyo para ponerse bien y para lo que necesite, aquí estamos”.

Con estas palabras, Lampe mostró su respaldo total al mediocampista boliviano en su proceso de regreso a la actividad profesional y su preparación de cara a futuras competencias.

