“Agradecerles y espero retribuirles”: Ramiro Vaca vuelve a los entrenamientos con Bolívar

Ramiro Vaca Poce volvió retornó a los entrenamientos del Club Bolívar, después de la sanción impuesta por Conmebol que lleva más de seis meses, debido a un caso de supuesto dopaje que lo mantuvo alejado de las canchas.

A su llegada al aeropuerto de El Alto, el futbolista expresó su gratitud hacia los hinchas que lo apoyaron durante el difícil proceso.

“Estamos bien, tranquilos, contentos de estar aquí. Un saludo a toda la hinchada bolivarista y a toda la gente que me ha hecho sentir querido. Agradecerles y espero poder retribuirles todo el cariño recibido”, manifestó el mediocampista paceño.

Vaca también adelantó que la próxima semana ofrecerá una conferencia de prensa junto a Bolívar para brindar más detalles sobre su regreso.

“Es largo el proceso, pero ya queda poco”, añadió con optimismo.

El retorno de Ramiro Vaca representa una noticia alentadora para la Academia y la selección boliviana, que esperan contar nuevamente con su talento en el terreno de juego a partir de enero de 2026, cuando podrá volver a competir oficialmente como futbolista profesional.

Mira la programación en Red Uno Play