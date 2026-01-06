TEMAS DE HOY:
Conozca los grupos del Mundialito Tahuichi Copa Finesse 2026

Diez equipos, entre locales e internacionales, competirán del 11 al 16 de enero por el título del torneo organizado por Tahuichi Paz y Unidad. 

Martin Suarez Vargas

06/01/2026 13:09

Foto: Academia Tahuichi.

Este domingo comenzará el Mundialito Tahuichi Paz y Unidad Copa Finesse 2026, torneo que reunirá a diez equipos de Bolivia y de otros países sudamericanos. La organización confirmó los grupos y los participantes que buscarán levantar la Copa Finesse 2026, programada del 11 al 16 de enero.

El Grupo A estará integrado por el anfitrión Tahuichi, campeón del 2025, junto a Betín Tacna (Perú), Tembetary (Paraguay), Cisnero (Argentina) y Argentina del Norte. Por su parte, el Grupo B contará con Florida (Bolivia Santa), Rubio Ñu (Paraguay), Cundinamarca (Colombia) y Cantolao (Perú).

Los diferentes equipos que participarán en el Mundialito Tahuichi Copa Finesse.

Tahuichi intentará retener el título logrado el año pasado, defendiendo la localía ante rivales internacionales de alto nivel. La competencia promete encuentros intensos, destacando la participación de clubes que han mostrado buen rendimiento en torneos juveniles y nacionales.

Los organizadores destacaron la importancia del torneo para fomentar el fútbol base, ofrecer experiencia internacional a los jugadores jóvenes y promover la integración deportiva entre Bolivia y los países invitados.

Mira la programación en Red Uno Play

