La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó categóricamente que exista una amenaza de ataque terrorista en territorio nacional durante la próxima Copa del Mundo. La mandataria subrayó que, tras un análisis exhaustivo de diversos escenarios, las autoridades consideran que la posibilidad de un evento extremista es sumamente baja.

Durante su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo desestimó los rumores que sugerían una posible suspensión del evento deportivo debido a la reciente inestabilidad geopolítica global. Sheinbaum enfatizó que la postura de paz que mantiene México a nivel internacional funciona como un factor de protección para la ciudadanía y los visitantes.

Los preparativos para el partido inaugural del 11 de junio continúan de acuerdo con el calendario establecido por la FIFA y las autoridades locales. El Gobierno Federal ha mantenido reuniones constantes para garantizar que la logística de seguridad cubra todos los flancos necesarios en las ciudades sede.

Respecto a la tensión bélica entre potencias extranjeras, la administración mexicana aclaró que estos conflictos no han alterado los planes de organización conjunta con Estados Unidos y Canadá. El flujo de trabajo entre los tres países norteamericanos se mantiene sólido y sin señales de alerta que pongan en duda la realización del evento.

Finalmente, la presidenta reiteró que el Mundial se desarrollará sin contratiempos y que la seguridad de los aficionados es una prioridad gestionada con años de antelación. Las actividades oficiales y las mesas de coordinación deportiva seguirán operando con normalidad de cara al arranque de la competencia.

