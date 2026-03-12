La incertidumbre continúa alrededor de la sede donde se disputará la Finalissima entre Argentina y España. Aunque oficialmente el encuentro sigue programado para el 27 de marzo en el Lusail Stadium de Qatar, en las últimas horas surgieron versiones que apuntan a un posible cambio de escenario.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, reconoció que la realización del partido en las condiciones actuales es complicada y reveló que incluso se suspendieron algunos preparativos logísticos.

“Eso está muy difícil. De hecho, hemos cancelado hace cuatro días dos vuelos chárter que teníamos previstos para este partido, pero seguimos a la espera de cerrar la negociación”, afirmó el dirigente en declaraciones a Cadena SER.

Louzán también sugirió que el encuentro debería disputarse en Europa, argumentando que la mayoría de los futbolistas de ambas selecciones militan en clubes del Viejo Continente.

“Este es un partido que debería jugarse en terreno neutral, pero por las circunstancias parece lógico que sea en Europa, ya que la mayoría de los jugadores de España y Argentina están allí”, explicó.

El dirigente adelantó que la decisión final podría conocerse en breve, ya que las negociaciones se realizan entre la UEFA y la CONMEBOL, organismos que organizan el torneo que enfrenta al campeón de Europa con el ganador de la Copa América.

Además, Louzán señaló que el acuerdo forma parte de un paquete más amplio de partidos internacionales gestionados por una empresa promotora, que incluye otros amistosos como España contra Egipto y Argentina frente a Qatar, entre otros encuentros programados.

Mientras continúan las negociaciones, la Finalissima sigue generando expectativa entre los aficionados, a la espera de confirmar dónde se disputará finalmente el duelo entre dos de las selecciones más fuertes del fútbol mundial.

