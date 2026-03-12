La sesión plenaria de la Cámara de Diputados rechazó este jueves el pedido del diputado de la Alianza Unidad, Carlos Alarcón, quien solicitó incorporar en la agenda de la jornada un proyecto de ley destinado a legalizar los billetes de la serie B que fueron sustraídos del avión Hércules de El Alto.

El legislador planteó la iniciativa con el objetivo de dar una solución a los problemas que enfrentan algunos ciudadanos al momento de realizar transacciones con estos billetes de esta serie.

Sin embargo, la mayoría de los parlamentarios se opuso al tratamiento inmediato del proyecto, argumentando que no corresponde aprobar una norma para “legalizar lo ilegal”, por lo que el pedido no fue incluido en el orden del día de la sesión.

Ante esta situación, la presidencia de la Cámara de Diputados determinó remitir la propuesta legislativa a la comisión correspondiente, donde deberá seguir el procedimiento regular de análisis y tratamiento establecido en el reglamento parlamentario.

