Cochamanidis: “La población esperaba del debate propuestas, no ataques”

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, afirmó que los principales perjudicados del debate entre candidatos a la Gobernación cruceña fueron los ciudadanos, debido a la falta de propuestas claras durante el encuentro.

Según Cochamanidis, la población esperaba que el debate sirviera para conocer los planteamientos de los postulantes; sin embargo, aseguró que predominó el intercambio de acusaciones entre los participantes.

“Los indecisos vamos a seguir siendo mayoría porque en este debate queríamos propuestas. Lamentablemente no se escucharon; mayormente lo que se vio fueron ataques de unos contra otros”, lamentó.

El líder cívico agregó que la población había puesto grandes expectativas en este espacio, con la esperanza de escuchar planteamientos concretos para enfrentar la crisis que atraviesa el departamento y conocer las políticas que se aplicarían para resolver los principales problemas de la región.

“Que se acaben los ataques, que se acaben las guerras sucias y que primen propuestas que sean realizables y no promesas”, manifestó.

Cochamanidis también se refirió al debate previsto para este domingo entre los candidatos a la Alcaldía de Santa Cruz, y expresó su expectativa de que en ese encuentro se prioricen las propuestas y se eviten los ataques personales.

“La población esperaba propuestas, pero no ataques”, concluyó.

