El error con el WiFi de tu celular que podría exponer tus cuentas bancarias

Tener el WiFi del celular activado todo el tiempo puede parecer algo inofensivo o incluso práctico. Sin embargo, especialistas en ciberseguridad advierten que este pequeño descuido puede abrir la puerta a fraudes, robo de identidad y espionaje digital.

En un contexto donde cada vez más datos personales se comparten a través de internet, un simple ajuste en la configuración del teléfono puede marcar la diferencia entre navegar con seguridad o convertirse en víctima de un ataque informático.

El riesgo de las redes WiFi públicas

Conectarse a redes WiFi gratuitas en lugares como cafés, aeropuertos o centros comerciales es una práctica común para ahorrar datos móviles o mejorar la velocidad de conexión.

Sin embargo, estas redes suelen ser uno de los objetivos preferidos de los ciberdelincuentes.

Cuando una red no cuenta con suficientes medidas de seguridad, terceros pueden interceptar la comunicación entre el dispositivo y los servidores de internet. Esto significa que podrían acceder a información sensible sin que el usuario lo note.

Entre los datos que pueden quedar expuestos se encuentran:

Contraseñas

Correos electrónicos

Datos de tarjetas bancarias

Conversaciones privadas

Cómo pueden espiar tu celular

Uno de los principales problemas es que muchos teléfonos están configurados para conectarse automáticamente a redes abiertas o a redes que ya fueron utilizadas anteriormente.

Esto puede ser aprovechado por atacantes que crean redes WiFi falsas con nombres muy similares a los legítimos.

Si el teléfono se conecta automáticamente a una de estas redes, el atacante puede monitorear la actividad en línea del usuario, observar las páginas que visita e incluso capturar información que introduce mientras navega.

En algunos casos, los delincuentes también pueden instalar malware en el dispositivo, un software malicioso que permite robar archivos, vigilar la actividad del usuario o incluso controlar el equipo de forma remota.

Lo más preocupante es que estos ataques muchas veces pasan desapercibidos durante semanas o meses, hasta que aparecen problemas graves como fraudes bancarios o uso indebido de información personal.

Cómo evitar robos de datos por WiFi

Los expertos coinciden en que la prevención es la mejor defensa frente a este tipo de amenazas.

Una de las recomendaciones más simples es apagar el WiFi del celular al salir de casa o de lugares de confianza, evitando así que el dispositivo se conecte automáticamente a redes desconocidas.

También se aconseja aplicar otras medidas de seguridad digital:

Activar la verificación en dos pasos en cuentas importantes

Utilizar redes privadas virtuales (VPN) cuando se use WiFi público

Mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones

Evitar ingresar información sensible en redes abiertas

Aunque parezca sorprendente, algo tan simple como desactivar el WiFi antes de salir de casa puede convertirse en una de las barreras más efectivas contra el cibercrimen.

