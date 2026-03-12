Un conductor del transporte público en Perú se convirtió en protagonista de un video viral luego de que usuarios de redes sociales difundieran imágenes en las que se lo ve llevando a su mascota mientras trabaja en su micro.

El chofer, que maneja un vehículo de la línea 104 San Bartolo, decidió no separarse de su pequeño compañero y lo transporta de una forma muy especial: en una pequeña cama colocada dentro del micro, donde el animal viaja cómodo, abrigado y bien asegurado.

En el video se observa al perrito descansando tranquilamente mientras el vehículo realiza su recorrido, lo que despertó una ola de ternura entre los usuarios de plataformas digitales.

Muchos internautas destacaron el gesto del conductor y señalaron que demuestra el profundo cariño que siente por su mascota.

“Es un ejemplo de amor”, “así se cuida a los animales” y “el amor por las mascotas no tiene límites” fueron algunos de los comentarios que acompañaron la publicación.

El clip continúa circulando en redes y acumulando reacciones, recordando a muchos que para quienes aman a sus mascotas, siempre hay una forma de llevarlos cerca.

Mira la programación en Red Uno Play