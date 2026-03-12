¡Repechaje! Algarañaz rompe el silencio tras no ser convocado: “Me duele”

El delantero Carmelo Algarañaz se pronunció luego de no ser incluido en la convocatoria de Óscar Villegas para el partido de repechaje que disputará la Bolivia frente a la selección de Surinam.

El atacante, que actualmente milita en The Strongest, admitió que la noticia fue difícil de asimilar y que le dolió no ver su nombre en la nómina del combinado nacional.

“Me duele. Fueron días bastante difíciles. No ver mi nombre dentro de la convocatoria me dolió muchísimo. Yo siempre he dado todo por la selección. Ahora voy a trabajar para volver a esa convocatoria”, expresó el delantero.

Algarañaz fue parte del proceso de la selección en las Eliminatorias y participó en varios encuentros importantes del combinado nacional. Incluso integró el plantel que disputó el último compromiso ante Brasil en El Alto, duelo que terminó con victoria boliviana por 1-0.

Ese resultado, sumado a la derrota de Venezuela national football team por 6-3, permitió que Bolivia asegure su lugar en el repechaje mundialista, instancia en la que ahora buscará seguir avanzando sin la presencia del delantero atigrado en la convocatoria.

