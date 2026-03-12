TEMAS DE HOY:
Narcotráfico Intento de feminicidio accidente de tránsito

24ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Repechaje! Algarañaz rompe el silencio tras no ser convocado: “Me duele”

El delantero expresó su tristeza por no aparecer en la lista de la Verde para el repechaje ante Surinam, pero aseguró que seguirá trabajando para volver. 

Martin Suarez Vargas

12/03/2026 11:55

Carmelo Algarañáz en un partido con la selección boliviana. Foto: redes sociales.
Bolivia.

Escuchar esta nota

El delantero Carmelo Algarañaz se pronunció luego de no ser incluido en la convocatoria de Óscar Villegas para el partido de repechaje que disputará la Bolivia frente a la selección de  Surinam.

El atacante, que actualmente milita en The Strongest, admitió que la noticia fue difícil de asimilar y que le dolió no ver su nombre en la nómina del combinado nacional.

“Me duele. Fueron días bastante difíciles. No ver mi nombre dentro de la convocatoria me dolió muchísimo. Yo siempre he dado todo por la selección. Ahora voy a trabajar para volver a esa convocatoria”, expresó el delantero.

Algarañaz fue parte del proceso de la selección en las Eliminatorias y participó en varios encuentros importantes del combinado nacional. Incluso integró el plantel que disputó el último compromiso ante Brasil en El Alto, duelo que terminó con victoria boliviana por 1-0.

Ese resultado, sumado a la derrota de Venezuela national football team por 6-3, permitió que Bolivia asegure su lugar en el repechaje mundialista, instancia en la que ahora buscará seguir avanzando sin la presencia del delantero atigrado en la convocatoria.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD