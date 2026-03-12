“No me prestaré a ataques””: Reyes Villa descarta ir al debate del TSE en Cochabamba

La autoridad explicó que tomó esta decisión porque, en su criterio, este tipo de encuentros se han convertido en espacios de confrontación y ataques dirigidos a su gestión municipal.
12/03/2026 11:45
El alcalde de Cochabamba y candidato a la reelección, Manfred Reyes Villa, anunció que no participará en el debate entre postulantes a la Alcaldía organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La autoridad explicó que tomó la decisión debido a que, en su criterio, este tipo de encuentros se han convertido en espacios de confrontación y ataques dirigidos a su gestión municipal.
“Las posiciones de los candidatos solo se han dedicado a insultar y menospreciar la gestión del actual alcalde. Por eso nosotros hemos decidido no asistir. La gente me conoce y sabe cómo trabajo. ¿Qué podría debatir? ¿Que me insulten? Nosotros no nos vamos a prestar a eso”, señaló Reyes Villa.
El candidato por la alianza Súmate indicó que continuará con su campaña electoral enfocándose en la presentación de propuestas a través de entrevistas en medios de comunicación y actividades con la ciudadanía.
Según explicó, su estrategia será acercarse directamente a la población para explicar su plan de gobierno municipal, en lugar de participar en debates con otros candidatos.
