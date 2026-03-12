“No me prestaré a ataques””: Reyes Villa descarta ir al debate del TSE en Cochabamba

El alcalde de Cochabamba y candidato a la reelección, Manfred Reyes Villa, anunció que no participará en el debate entre postulantes a la Alcaldía organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La autoridad explicó que tomó la decisión debido a que, en su criterio, este tipo de encuentros se han convertido en espacios de confrontación y ataques dirigidos a su gestión municipal.

“Las posiciones de los candidatos solo se han dedicado a insultar y menospreciar la gestión del actual alcalde. Por eso nosotros hemos decidido no asistir. La gente me conoce y sabe cómo trabajo. ¿Qué podría debatir? ¿Que me insulten? Nosotros no nos vamos a prestar a eso”, señaló Reyes Villa.

El candidato por la alianza Súmate indicó que continuará con su campaña electoral enfocándose en la presentación de propuestas a través de entrevistas en medios de comunicación y actividades con la ciudadanía.

Según explicó, su estrategia será acercarse directamente a la población para explicar su plan de gobierno municipal, en lugar de participar en debates con otros candidatos.

Mira la programación en Red Uno Play