Propuestas, críticas y tensión marcan debate por la Gobernación de Santa Cruz

Primer bloque: salud, corrupción y una polémica propuesta

El primer bloque del debate entre candidatos a la Gobernación de Santa Cruz, organizado por el Tribunal Electoral Departamental (TED), estuvo marcado por coincidencias en torno a la crisis del sistema de salud, la corrupción y la falta de recursos para la gestión departamental, pero también por momentos de tensión y propuestas controvertidas.

En esta ronda participaron Julio César Tórrez (NGP), Chi Hyun Chung (MTS), Mauricio Quezada (PDC), Miguel Cadima (TODOS), Eduardo Pereira (Unidos por los Pueblos) y Vladimir Peña (FE), en un encuentro que se extendió por una hora y media.

El tema de la salud fue señalado como la prioridad más urgente. Vladimir Peña afirmó que se trata de la competencia más importante del gobierno departamental y planteó implementar expediente electrónico y citas digitales para reducir las filas en hospitales.

Mauricio Quezada coincidió en la necesidad de mejorar la eficiencia administrativa y propuso alianzas público-privadas para fortalecer el sistema hospitalario.

Por su parte, Chi Hyun Chung apostó por la digitalización como herramienta para optimizar recursos y mejorar la atención médica.

Miguel Cadima planteó acercar los servicios de salud a las provincias mediante micros equipados como pequeños centros médicos, mientras que Eduardo Pereira propuso desconcentrar el sistema de salud y fortalecer la educación regionalizada.

Los candidatos también coincidieron en que la falta de recursos limita la gestión de la Gobernación, por lo que plantearon mecanismos para generar ingresos propios.

Sin embargo, el momento más polémico del bloque llegó cuando Miguel Cadima propuso aplicar la pena de muerte para los corruptos, lo que generó sorpresa en el debate.

“El cáncer de Bolivia se llama la corrupción. Cuando sea gobernador voy a proponer la pena de muerte para los corruptos”, afirmó.

Durante el encuentro también se registraron alusiones personales y cruces entre candidatos, lo que obligó a las moderadoras Gabriela Oviedo y Cecilia Bellido a intervenir en varias ocasiones para mantener el debate centrado en las propuestas.

Segundo bloque: pelea por la autonomía y los recursos

El segundo bloque del debate elevó el tono político con críticas cruzadas, cuestionamientos a la gestión departamental y una fuerte discusión sobre autonomía fiscal y redistribución de recursos.

En esta ronda participaron Branko Marinkovic (Demócratas), Juan Pablo “JP” Velasco (Libre), Luis Fernando Camacho (Creemos Patria), Otto Ritter (Santa Cruz Para Todos) y Guido Nayar (Primero Santa Cruz).

Uno de los temas más discutidos fue la situación financiera de la Gobernación. Guido Nayar aseguró que la institución enfrenta una crisis económica.

“La Gobernación hoy no tiene dinero y sin dinero no se logran los proyectos. Santa Cruz está en crisis. Su Gobernación está en quiebra”, afirmó.

El candidato planteó elevar las regalías departamentales del 11% al 50% y avanzar en la implementación del pacto fiscal.

En esa misma línea, Branko Marinkovic insistió en la redistribución de los ingresos entre el nivel central y las regiones, y cuestionó la falta de voluntad política para debatir el modelo “50/50” en la distribución de recursos.

Por su parte, Juan Pablo Velasco centró su intervención en la innovación tecnológica, la educación técnica y el desarrollo del agro, como motores para el crecimiento económico.

En tanto, Luis Fernando Camacho defendió su gestión y respondió a las críticas de sus adversarios recordando que fue detenido durante su mandato.

“¿De qué gestión me puede hablar usted a mí si estuve tres años preso?”, cuestionó.

Camacho aseguró que, de ganar las elecciones, impulsará una nueva etapa de gestión y propuso recuperar competencias en salud y educación dentro del proceso autonómico.

El candidato Otto Ritter también presentó propuestas polémicas de financiamiento para programas sociales, entre ellas la creación de nuevos impuestos, como un tributo a cigarrillos y bebidas alcohólicas para financiar el deporte, además de un impuesto por libra de coca destinado a programas de salud y rehabilitación.

El debate cerró con cruces entre los postulantes y fuertes diferencias sobre la gestión departamental, la autonomía y las prioridades económicas, reflejando un escenario político polarizado a pocos días de las elecciones subnacionales del 22 de marzo.

Los 11 candidatos a la Gobernación cruceña fueron divididos en dos bloques para participar en el encuentro, que forma parte de una serie de debates organizados de cara a los comicios.

