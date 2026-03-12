Derrumbe obliga a suspender el tránsito en el tramo El Salto–Monteagudo

Un derrumbe registrado en el departamento de Chuquisaca obligó a suspender la circulación vehicular en el tramo El Salto–Monteagudo, específicamente en el sector Abra de Bartolo, informó este jueves la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

De acuerdo con el reporte de la entidad estatal, personal técnico y maquinaria pesada fueron desplazados al lugar para realizar trabajos de limpieza y habilitar nuevamente la vía.

“Personal y maquinaria pesada ya fue desplazado al sector. La circulación se encuentra suspendida mientras se realizan los trabajos de limpieza”, informó la institución.

Trabajos para habilitar la carretera

La ABC indicó que los equipos de emergencia se mantienen activos para atender los incidentes provocados por las intensas lluvias que afectan a varias regiones del país.

La entidad también recordó que se mantiene una alerta naranja por precipitaciones intensas, situación que incrementa el riesgo de deslizamientos, derrumbes y daños en carreteras.

