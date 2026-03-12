“No han encontrado a mi hijo”: madre clama que no se detenga la búsqueda del pescador arrastrado por el río

La búsqueda del pescador Emilio Camargo continúa en el río a la altura de Colpa Bélgica, en el departamento de Santa Cruz, luego de que fuera arrastrado por una fuerte riada la madrugada del martes. A tres días del hecho, su familia mantiene la esperanza de encontrarlo mientras brigadas de rescate y la Policía Boliviana siguen desplegadas en la zona.

En contacto con el programa El Mañanero, Paulina Solano, madre del pescador desaparecido, expresó la angustia que vive la familia ante la falta de resultados en los operativos de rastrillaje.

“Sí, sigue nomás. Es que hasta ahorita no lo han encontrado a mi hijo. Ya son tres días y nada”, señaló con evidente preocupación.

Según relató, los rescatistas informaron que continuarán con los trabajos de búsqueda pese a las dificultades que genera el caudal del río.

“Ayer me dijeron que nada, señora, me dijo. Pero de todo modo mañana otra vez vamos a venir… vamos a estar a ver si no llega más agua”, contó.

De acuerdo con el reporte que recibió la familia, las brigadas realizaron recorridos río abajo en dirección a Montero y luego retornaron al punto inicial para continuar con el rastrillaje en otras áreas.

La tragedia ocurrió cuando Camargo se encontraba pescando junto a un compañero de trabajo y otras personas. Según el relato de la madre, ambos quedaron atrapados en medio del río cuando se produjo un repentino aumento del caudal.

“Estaba con su amigo… se han ido a pescar y a los dos lo pillaron al medio del río. Los otros pudieron salir. A ellos les habían dicho que se salgan de ahí, pero no escucharon. Cuando llegó más agua ya los arrastró”, relató entrecortadamente.

En el mismo incidente también fue arrastrado el pescador Luis Alberto Manjón, quien logró sobrevivir tras sujetarse a un tronco mientras era llevado por la corriente. Horas después fue encontrado con vida a unos 200 metros del puente caído de Colpa Bélgica.

De acuerdo con testigos, Manjón permaneció aferrado a la madera hasta que fue localizado por los equipos de rescate.

Mientras tanto, brigadas de bomberos, rescatistas y efectivos de la Policía mantienen el operativo para dar con el paradero de Emilio Camargo. La familia pide que los trabajos no se detengan y espera que en las próximas horas se pueda tener alguna novedad.

