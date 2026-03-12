Salud, producción y acusaciones: el debate que calentó la carrera por la Gobernación de Cochabamba

El primer debate entre candidatos a la Gobernación de Cochabamba estuvo marcado por coincidencias en varios proyectos para el departamento, pero también por críticas y alusiones al pasado político de algunos postulantes.

Los 10 aspirantes habilitados para las elecciones subnacionales del 22 de marzo expusieron sus planes de gobierno y las acciones que prevén implementar en caso de llegar al cargo.

Entre las principales coincidencias destacó la necesidad de fortalecer el sistema de salud, con propuestas que incluyen la construcción de hospitales de tercer nivel e incluso una ciudadela de la salud.

En esa línea coincidieron Juan Roberth Flores, de Libertad y República (Libre); Leonardo Loza, de la Alianza Unidos por los Pueblos (A-UPP); Mario Severich, de Soluciones con Todos; y Ruth Peralta, del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI).

La propuesta surge ante la situación del sistema público de salud en Cochabamba, que —según los candidatos— se encuentra colapsado y con déficit de especialistas para atender la demanda de la población tanto en Cercado como en otros municipios del departamento.

Otro de los temas recurrentes fue el desarrollo productivo, área en la que los postulantes coincidieron en la necesidad de impulsar el sector para convertir a Cochabamba en un polo de integración comercial y de redistribución económica.

En ese marco, Mario Severich planteó la creación de alianzas estratégicas público-privadas orientadas a promover el cuidado del medio ambiente y la generación de empleo.

Por su parte, Jhon Rioja, de Nueva Generación Patriótica (NGP), propuso reactivar las plantas industrializadoras para dinamizar la economía regional.

El debate también incluyó críticas directas entre candidatos. Varias intervenciones estuvieron dirigidas a Leonardo Loza, por su participación en conflictos y bloqueos de carreteras registrados en años anteriores que dejaron incomunicada a Cochabamba.

En la misma línea, Alejandro Mostajo cuestionó esos antecedentes y también vinculó a otros candidatos —como Esther Soria, de Unidos, y Rodríguez— con su pasada militancia en el Movimiento al Socialismo (MAS) y con el ejercicio de cargos públicos antes de postularse por otras fuerzas políticas.

Ante esas observaciones, Soria respondió que todos los ciudadanos tienen derecho a ejercer funciones en la administración pública.

Por su parte, Wilfredo Morales, de la alianza Patria Unidos, criticó la gestión saliente y acusó que durante los últimos cinco años la Gobernación de Cochabamba fue “manoseada políticamente”, lo que —según afirmó— aisló al departamento del resto del país.

En ese contexto, propuso duplicar la producción de alimentos y bienes, con el objetivo de devolver a Cochabamba su papel como uno de los principales polos productivos de Bolivia.

Finalmente, Orlando Zurita, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), subrayó la necesidad de fortalecer la autonomía departamental para administrar los recursos propios y enfrentar la actual crisis económica.

Mira la programación en Red Uno Play