Merlo defiende sus propuestas tras cuestionamientos de otros candidatos

El candidato a la Gobernación de La Paz, por la agrupación Vamos Integrando el Desarrollo Autonómico (Vida), Gregorio Merlo Chura, defendió este miércoles sus propuestas de gestión frente a cuestionamientos de otros postulantes durante el debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde ratificó sus planteamientos.

Ante las observaciones sobre la viabilidad de sus planes en el sistema sanitario, el candidato insistió en la necesidad de fortalecer la infraestructura hospitalaria y crear nuevos ítems para especialistas con el objetivo de ampliar la atención médica.

“Tenemos que tener infraestructura, equipamiento y contratar nuevos ítems de profesionales con especialidad en hospitales de primero, segundo y tercer nivel para efectuar operaciones durante 24 horas, los siete días de la semana”, afirmó.

Según explicó, esta medida permitirá descongestionar los centros hospitalarios de mayor demanda en el departamento.

El candidato también aseguró que, de llegar a la Gobernación, gestionará la implementación de infraestructura y la creación de ítems para mejorar la atención a la población.

En materia educativa, defendió su propuesta de crear institutos tecnológicos en las provincias del departamento, argumentando que esta medida permitirá evitar la migración de jóvenes hacia las ciudades de La Paz y El Alto.

Asimismo, señaló que esta iniciativa busca reducir los gastos de las familias y evitar que los jóvenes abandonen sus hogares para continuar su formación. También mencionó que se plantea incluir contenidos de inteligencia artificial en la educación técnica.

En el debate, Merlo también respondió a cuestionamientos sobre las competencias de la Gobernación en materia minera y aclaró que cualquier acción se realizará dentro del marco de la normativa vigente.

“Tenemos que hacer el control correspondiente desde la gobernación y también en coordinación con el Gobierno central para verificar qué empresas están autorizadas y cuáles no”, explicó.

Finalmente, defendió la necesidad de fortalecer las autonomías departamentales, señalando que el departamento debe avanzar hacia una mayor descentralización.

Los debates entre candidatos forman parte de las actividades previas a las elecciones subnacionales y buscan que la población conozca de manera directa las propuestas, planes de gobierno y posiciones de los postulantes a cargos departamentales y municipales.

La ciudadanía acudirá a las urnas el próximo 22 de marzo, cuando se desarrollen las elecciones subnacionales en todo el país. En esa jornada, los bolivianos elegirán a gobernadores, alcaldes, concejales municipales y asambleístas departamentales, autoridades que estarán a cargo de la gestión pública en los diferentes niveles territoriales durante el próximo periodo de gobierno.

