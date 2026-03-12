“Esto es un debate político”, responde Torrez a Chi tras cuestionamiento sobre su religión

Durante el debate de candidatos rumbo a la Gobernación de Santa Cruz, el postulante Julio César Torrez respondió a diversas preguntas de sus contrincantes sobre religión, infraestructura, educación, desarrollo comunitario y financiamiento departamental.

Uno de los momentos más tensos se produjo cuando Chi Hyun Chung le pidió que “haga valorar la cruz de Jesucristo en Santa Cruz” y cuestionó su religión.

Torrez respondió marcando distancia del tema religioso en el debate: “Este es un foro político. Quiere hablar de mi religión, lo invito a mi casa. Aprenda a ubicarse. Estamos en un foro político”, afirmó. Además, defendió el carácter laico del Estado al señalar: “Mi fe se dignifica con el Estado laico en Bolivia y cada quien profesa la fe que quiere”.

Cuestionando si el candidato tenía “una fe cubana”. Torrez reiteró su postura señalando que Bolivia es un Estado laico y que cada persona es libre de profesar la religión que desee.

En el bloque sobre infraestructura, el candidato Mauricio Quesada le preguntó cómo solucionaría el problema de los caminos y carreteras en el departamento. Torrez planteó crear una empresa departamental para generar recursos destinados a obras públicas.

“A través de la generación de la compañía cruceña de energía y agua, generaremos un 30% de esas utilidades para la ejecución de la gestión pública”, explicó. Según su propuesta, estos recursos permitirían ampliar la construcción de carreteras utilizando nuevas tecnologías.

“Con eso podemos desarrollar 2.300 kilómetros cada cinco años, importando nueva tecnología para que nuestros constructores avancen más allá de los 400 kilómetros por gestión”, sostuvo.

Sobre educación, el candidato Cadima consultó qué medidas aplicaría para mejorar el sistema educativo. Torrez señaló que la formación debe responder a la vocación productiva de cada región del departamento.

“Cada provincia tiene una vocación diferente, ya sea industrial, agrícola o ganadera, y cada una tiene que tener una escuela direccionada a esa vocación”, indicó. Sin embargo, también aclaró los límites competenciales de la Gobernación. “Podemos pelear un cambio en la malla curricular, pero son leyes nacionales. Yo tengo que actuar en base a la legalidad”, afirmó.

En el bloque sobre desarrollo comunitario, Eduardo Pereira le consultó qué programas impulsaría para beneficiar a las comunidades del departamento. Torrez mencionó el fortalecimiento de territorios indígenas y el acceso a financiamiento productivo.

“Las comunidades indígenas merecen tener su territorio debidamente demarcado y elevarlo a la calidad de reservaciones indígenas donde tengan derecho a la libre autodeterminación”, señaló.

También agregó que el acceso a créditos y biotecnología permitiría potenciar la producción agropecuaria. “Con la biotecnología se triplica la producción en muchos casos y eso da beneficios directos a las comunidades”, afirmó.

Finalmente, Vladimir Peña cuestionó cómo financiaría su programa de gobierno y propuso que el 20% de los impuestos pagados en el departamento sea destinado a la Gobernación. Torrez respondió que está de acuerdo en exigir mayores recursos, pero que no puede basar su plan de gestión en propuestas que aún no son ley.

“Estoy totalmente de acuerdo en pedir lo que es nuestro, pero no puedo basar la propuesta de cinco años de una gobernación en una promesa política”, sostuvo. Añadió que primero debe concretarse legalmente esa redistribución: “Cuando sea legal lo exigimos, pero hagamos la propuesta en base a lo que podemos hacer”.

