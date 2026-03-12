Complejo hospitalario y terminales: las propuestas de Santos Quispe para La Paz

El candidato a la Gobernación de La Paz por Unión por el Cambio, Santos Quispe, presentó su propuesta de gobierno durante el debate entre postulantes, donde expuso el denominado “Plan Mallku”, enfocado en fortalecer el sistema de salud, la educación tecnológica y la infraestructura regional.

El actual gobernador del departamento de La Paz explicó que su plan busca continuar con proyectos en salud y formación técnica, además de impulsar nuevas obras para beneficiar a las provincias.

“Hemos invertido en salud y tecnología, insertando el tema de salud y avanzando en proyectos de institutos tecnológicos. Después de 50 años, como gobernador he construido institutos y he atendido a mi gente de las 20 provincias”, manifestó.

Infraestructura en salud y educación

Dentro de sus propuestas, Santos Quispe destacó la construcción de nueva infraestructura hospitalaria y la creación de institutos tecnológicos para ampliar la formación de jóvenes en distintas regiones del departamento.

Además, señaló que se busca fortalecer el acceso a servicios de salud especializados, especialmente en las ciudades con mayor crecimiento poblacional.

Terminales y complejo hospitalario en El Alto

El candidato también planteó la construcción de nuevas terminales interprovinciales, con el objetivo de mejorar la conexión entre regiones del departamento.

Entre las obras mencionadas se encuentran dos terminales para la región de los Yungas en la ciudad de El Alto, además de una terminal del sur para facilitar el transporte de las provincias.

Asimismo, propuso la construcción de un complejo hospitalario para El Alto, similar al que actualmente existe en La Paz.

“Queremos hacer un complejo hospitalario para la ciudad de El Alto, un hospital como el de La Paz. Ustedes me conocen, yo tengo palabra. He cumplido todas las demandas del pueblo y voy a continuar trabajando con todos los alcaldes”, afirmó.

Durante su intervención, Santos Quispe aseguró que su gestión se ha caracterizado por atender las demandas regionales y reiteró su compromiso de continuar con proyectos de desarrollo para las 20 provincias del departamento.

