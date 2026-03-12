Julio César Torrez propone impulsar la economía circular y la biotecnología

Julio César Torrez Tapia, empresario del sector agroindustrial y candidato a la Gobernación por el bloque Nueva Generación Patriótica (NGP), fue el primero en intervenir durante el debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral rumbo a las elecciones subnacionales del próximo 22 de marzo.

En su participación inicial, el postulante dispuso de dos minutos para exponer sus principales propuestas, centradas en tres ejes: desarrollo humano, crecimiento económico y protección del medio ambiente.

Durante su participación, el candidato señaló: “les traigo un plan con propuestas reales y con gestión de algo que sabemos hacer: el fomento de la economía circular, la biotecnología, el desarrollo y, sobre todo, la gestión industrial medioambiental”.

Agregó que estas acciones permitirían generar energía eléctrica, producir alimentos, aumentar la producción y, principalmente, disminuir el costo de la canasta familiar.

El postulante también sostuvo que el departamento tiene el potencial de enfrentar futuras crisis económicas mediante la producción de combustibles y la generación de mayores ingresos para la Gobernación. “Las próximas crisis las podemos resolver, podemos producir diésel y gasolina y generar más ingresos para la gobernación que se aplicarían en salud, educación y seguridad ciudadana”, afirmó.

Dentro de su propuesta de desarrollo territorial, planteó consolidar la metrópoli cruceña y crear dos nuevas áreas metropolitanas, una en los valles y otra en la zona industrial del este del departamento.

Asimismo, mencionó la necesidad de fortalecer la plataforma logística con proyectos como el Puerto Seco en Montero, el hub de Viru Viru, un puerto seco en Pailón y un complejo industrial en Carmen Rivero Torres que se conecte con Puerto Busch.

“Podemos alcanzar una gran plataforma de transporte y almacenaje que incluya Puerto Gretel, el puerto seco en Montero, el hub de Viru Viru y el complejo industrial en Carmen Rivero Torres que termina en Puerto Busch”, indicó.

Finalmente, el candidato convocó a la ciudadanía a participar en la transformación del departamento y dejar atrás los conflictos políticos. “No necesitamos estar en pelea, Santa Cruz merece algo mejor. La realidad sí se puede transformar siempre y cuando lo hagamos juntos”, expresó.

Mira la programación en Red Uno Play