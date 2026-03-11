Boric dice que Chile "está mejor que hace cuatro años”, en su último mensaje presidencial

En su mensaje, el presidente Gabriel Boric reconoció errores de su Gobierno, entre ellos la gestión del caso Monsalve y la fallida compra de la casa de Salvador Allende.
11/03/2026 11:05
El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó este martes que el país "está mejor que hace cuatro años" y que seguirá trabajando para hacerlo "más justo, digno e igualitario", en su último discurso televisado como mandatario horas antes de traspasar mañana el mando a José Antonio Kast, que se convertirá en el primer jefe de Estado de ultraderecha de la democracia chilena.
"Puedo decirles con tranquilidad que me voy con la frente en alto y con las manos limpias", subrayó el mandatario, que a su vez lamentó no haber podido terminar con la deuda financiera de estudiantes universitarios y el proyecto de sala cuna.
Detalló que "en ambos proyectos, pese a tener consenso técnico, no logramos el consenso político".
"Les aseguro que mañana tendremos un cambio de mando impecable. Me despido con gran emoción, con gran agradecimiento, y con la certeza de que esté donde esté, vamos a seguir trabajando desde cualquier lugar, desde donde estemos por construir un Chile más justo, digno e igualitario, con la esperanza intacta", concluyó Boric.
Militante del Frente Amplio y parlamentario durante los periodos legislativos 2014-2018 y 2018-2022, Boric se transformó en el jefe de Estado más joven de la historia chilena, encumbrado a la primera magistratura con el apoyo de fuerzas de la centroizquierda tradicional chilena y el Partido Comunista.
Al mediodía de mañana, Boric, que dejará el cargo con una aprobación cercana al 30 %, traspasará la banda presidencial a José Antonio Kast, abogado ultracatólico de 60 años que llegará al poder siendo el primer presidente en respaldar abiertamente la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Padre de 9 hijos y antiabortista acérrimo, el futuro presidente ha prometido que no dará la "batalla cultural" en materia de libertades individuales y derechos sexuales y reproductivos y que instalará un "Gobierno de emergencia" para centrarse en las principales preocupaciones de los chilenos (seguridad, migración irregular y economía).
