Conozca los ejes, reglas y turnos de los candidatos a la Gobernación de Cochabamba

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba realizó el sorteo público que definió el orden de intervención y las reglas del debate entre los diez candidatos a la Gobernación, que se desarrollará la noche de este miércoles y será transmitido por televisión en señal abierta y plataformas digitales desde las 21:00 horas.

El presidente del TED, Daniel Quinteros, informó que el evento se estructurará en torno a tres ejes temáticos: desarrollo humano, desarrollo autonómico–competencial y desarrollo económico, temas que están vinculados a los planes de gobierno presentados por cada organización política.

Cada candidato contará con tres minutos para presentar sus propuestas en torno a estos ejes. Posteriormente se abrirá un espacio de interacción en el que los postulantes podrán formular preguntas entre sí.

Según las reglas establecidas, los candidatos tendrán 15 segundos para realizar una pregunta y 45 segundos para responder, lo que busca garantizar un debate ágil y equitativo entre los participantes.

Quinteros aclaró que habrá tres bloques de candidatos para el debate, considerando que son 10 y por cuestiones de organización.

Orden de intervención

El sorteo definió el siguiente orden de participación de los candidatos:

Juan Roberth Flores Encinas (Alianza Libre) Leonardo Loza (Alianza Unidos por los Pueblos) Sergio Oliver Rodríguez Mercado (APB–Súmate) Mario Enrique Severich Bustamante (Soluciones con Todos) Ruth Alina Peralta (FRI) Jhon Ariel Rioja Guzmán (NGP) Esther Soria Gonzales (Unidos) Alejandro Mostajo Rueda (MTS) Wilfredo Morales Zeballos (Patria Unidos) Orlando Zurita (PDC)

El sorteo se realizó mediante la extracción de bolillos de una urna con la participación de delegados acreditados de las organizaciones políticas.

Restricciones y reglas

El TED estableció restricciones para garantizar el orden y la seguridad del evento. Entre ellas, se dispuso la prohibición de llevar barras o grupos de apoyo al lugar del debate.

Asimismo, se recordó que los candidatos deben respetar lo establecido en la Ley 026 del Régimen Electoral, que prohíbe ataques personales, alusiones ofensivas o actos que vulneren las normas del proceso democrático.

Quinteros explicó que el objetivo del debate es promover un espacio de exposición de propuestas y de información para la ciudadanía a pocos días de las elecciones subnacionales.

El evento reunirá a los diez candidatos en un mismo escenario, en un intercambio directo que busca mostrar sus propuestas y liderazgo en la recta final de la campaña rumbo a los comicios previstos para el 22 de marzo.

