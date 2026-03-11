El Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz presentó las papeletas que se utilizarán en las próximas elecciones subnacionales y explicó el procedimiento de votación para que la población se familiarice con el material electoral antes de la jornada en las urnas del próximo 22 de marzo.

Durante un simulacro, el vocal del TED La Paz, Antonio Condori, señaló que la logística de estos comicios representa un reto debido al número de candidaturas habilitadas. En el caso del departamento de La Paz, se registran 17 postulantes para la Gobernación.

“Tenemos 17 candidaturas habilitadas para la jornada de votación para elegir gobernador y por eso la papeleta es bastante amplia”, explicó durante la presentación del material electoral.

Dijo que la papeleta para la Gobernación está dividida en tres franjas. En la parte superior se encuentran los candidatos a gobernador; en la franja central figuran las candidaturas para asambleístas departamentales por territorio y en la parte inferior las postulaciones a asambleístas por población.

“La papeleta es multicolor y tiene el cuadro correspondiente para que la población pueda elegir a su candidato”, señaló.

La autoridad también detalló que la papeleta de color gris corresponde a la elección de gobernador y será depositada en un ánfora de mayor tamaño destinada exclusivamente para esa votación.

Asimismo, se presentó la papeleta para la elección municipal. Este documento es de color café y tiene dos franjas: en la superior aparecen los candidatos a alcalde y en la inferior las candidaturas al Concejo Municipal.

Respecto a la forma correcta de emitir el voto, Mamani indicó que la marca debe realizarse dentro del recuadro correspondiente al candidato de preferencia.

Los pasos a seguir

El procedimiento del día de la votación contempla varias etapas desde la instalación de las mesas hasta la emisión del sufragio. Estos son los pasos principales:

• 05:00 El notario electoral llega al recinto y presenta su cédula de identidad y credencial al custodio para ingresar al lugar de votación.

• 06:00 Arriban los jurados electorales, quienes deben presentar su cédula de identidad y el memorando de designación ante el notario.

• Cuando están presentes al menos tres jurados, el notario entrega la maleta electoral para verificar que todo el material esté completo y en buen estado.

• 08:00 El presidente de mesa declara oficialmente el inicio de la votación.

• Los primeros en votar son los jurados electorales.

• Luego se da preferencia a personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, madres con niños menores de un año y personas con discapacidad.

• El elector debe presentar su cédula de identidad original al presidente de mesa.

• El secretario de mesa verifica que el ciudadano esté habilitado en la lista índice.

• El presidente de mesa entrega las dos papeletas para emitir el voto en el recinto reservado. La papeleta ploma corresponde a gobernador y asambleístas, mientras que la papeleta café corresponde a alcalde y concejales.

La jornada electoral se desarrollará desde las 08:00 hasta las 16:00, horario en el que la población habilitada podrá acudir a su recinto para participar en la elección de las autoridades subnacionales.

