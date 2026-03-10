Más de 1.700 observadores supervisarán elecciones subnacionales

La Misión de Observación Electoral Ciudadana, acreditada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), confirmó este martes el despliegue de más de 1.700 observadores en todo el país para realizar seguimiento al proceso de elecciones subnacionales previsto para el 22 de marzo, cuando se elegirán a 5.432 autoridades entre gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales.

La representante de la iniciativa Observa Bolivia, Susana Saavedra, informó que las organizaciones de la sociedad civil ultiman detalles para el operativo de observación que se desarrollará de manera simultánea en diferentes regiones del país.

“Estamos en una reunión con las organizaciones que están en los nueve departamentos del país para ultimar los detalles de una movilización amplia que vamos a desarrollar en la jornada del 22 de marzo. Vamos a movilizar a más de 1.700 personas”, explicó.

Según la organización, los observadores estarán presentes en distintos puntos del territorio nacional para monitorear el desarrollo de la votación y el cumplimiento de las normas electorales en 34 provincias, 38 municipios, 370 recintos y en más de 1.600 mesas.

Para el seguimiento de la jornada electoral se instalarán salas de situación en los nueve departamentos, donde se recopilará y analizará la información que envíen los observadores desplegados en el territorio.

Asimismo, la misión anunció que emitirá informes públicos durante el día de votación para reportar el desarrollo del proceso electoral.

La observación también abarcará áreas rurales y municipios alejados, incluidos territorios indígenas, con el fin de registrar de manera integral el comportamiento del proceso electoral en todo el país.

Saavedra indicó que tras la jornada electoral se elaborará un informe final que incluirá información recopilada por diferentes organizaciones que forman parte del Observatorio Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play