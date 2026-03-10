Yosmar Espejo propone autonomía y mayor inversión en salud para La Paz

El candidato a la Gobernación de La Paz por Suma por el Bien Común, Yosmar Espejo, afirmó que su principal propuesta de gestión se centra en impulsar la autonomía departamental y fortalecer la inversión en áreas clave como salud, infraestructura y desarrollo productivo.

Explicó que una de las principales problemáticas que enfrenta el departamento es el centralismo, situación que —según sostuvo— limita la administración directa de los recursos generados en la región.

“A veces, cuando hay una oportunidad, hay que tomarla. Los tiempos de Dios son perfectos y aquí hay que ver que el centralismo nos ha hecho más mal que bien a nosotros como departamento de La Paz”, manifestó.

El candidato señaló que su propuesta central es avanzar hacia un sistema autonómico que permita a los paceños administrar directamente sus recursos y destinarlos a áreas prioritarias.

“La propuesta es sentar las bases para un distrito autonómico. Autonomía directamente para que el paceño deje de depender del centralismo y podamos administrar nuestros propios recursos para invertir en carreteras, salud e integración caminera”, afirmó.

Espejo aseguró que el departamento cuenta con importantes recursos naturales que, a su criterio, no han sido plenamente aprovechados, especialmente en el norte paceño.

“En el norte paceño hay minerales, hay tantalio, wolfram, zinc, niobio y platino. Tenemos muchos recursos y muchas veces los paceños no conocemos dónde estamos viviendo”, sostuvo.

En materia de salud, el candidato reconoció que el sistema hospitalario atraviesa serias dificultades y planteó aumentar el presupuesto destinado al sector, además de fortalecer la infraestructura sanitaria.

“Lo primero es solucionar lo que ya tenemos: dar mayor presupuesto a salud, medicamentos, infraestructura e ítems. Con los hospitales de tercer nivel que tenemos no podemos abastecer toda la demanda”, señaló.

Asimismo, explicó que el presupuesto actual de la Gobernación resulta insuficiente para atender las necesidades del departamento.

En cuanto al desarrollo regional, propuso fortalecer la integración caminera para mejorar la conexión con las provincias y potenciar la producción.

El candidato también planteó la creación de zonas económicas especiales en distintos puntos del departamento para promover la industrialización de materias primas y atraer inversiones.

“Vamos a crear zonas económicas especiales, una en El Alto, otra en Caranavi y otra en el norte paceño. Tenemos que dejar de exportar materia prima y generar desarrollo”, explicó.

