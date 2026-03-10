El 97% de candidatos confirma participación en debates organizados por el TSE

En la etapa final del calendario electoral, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó la realización de debates entre candidatos que se llevarán adelante de manera simultánea en los nueve departamentos del país, con el objetivo de que la población conozca las propuestas de los postulantes antes de acudir a las urnas.

El presidente del ente electoral, Gustavo Ávila, informó que la mayoría de los candidatos ya confirmó su participación en estos encuentros, lo que permitirá que los ciudadanos escuchen directamente los planes de gobierno y puedan tomar una decisión informada.

“Hasta ayer (lunes) cerca de las 11 de la noche han respondido al llamado de la población el 97% de los candidatos, que para nosotros es una cifra muy importante porque quiere decir que ellos están comprometidos en informar sus planes de gobierno”, señaló.

De acuerdo con la autoridad electoral, los debates se desarrollarán bajo una metodología previamente acordada con los delegados de las organizaciones políticas para garantizar igualdad de condiciones y el mismo tiempo de participación para todos los candidatos.

“Todos van a tener el mismo tiempo y la misma oportunidad. Cada candidato va a poder exponer su plan de gobierno y también tendrá el derecho a responder preguntas y hacer uso de la réplica y la dúplica”, explicó.

En los casos donde exista un número elevado de postulantes, el debate será organizado por bloques para asegurar que todos puedan intervenir en condiciones equitativas. El orden de participación será definido mediante un sorteo público.

Las autoridades electorales también establecieron reglas para que el debate se mantenga centrado en propuestas y no en ataques personales entre candidatos.

“Hemos firmado un compromiso con los delegados para que no se realice ningún tipo de guerra sucia. Los ciudadanos no quieren escuchar ataques, quieren escuchar propuestas para saber por quién votar”, sostuvo Ávila.

El Tribunal Supremo Electoral señaló que estos espacios buscan fortalecer la democracia y contribuir al voto informado, permitiendo que la ciudadanía conozca de manera directa las propuestas y prioridades de quienes aspiran a gobernar en los distintos departamentos del país.

Mira la programación en Red Uno Play