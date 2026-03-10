Cochabamba se pone a punto para las Subnacionales 2026: Pruebas del SIREPRE y despliegue logístico marcan la agenda

A menos de dos semanas de las elecciones subnacionales, las autoridades electorales de Cochabamba intensifican los preparativos para garantizar la transparencia y eficiencia del proceso. Los hitos de esta semana incluyen la prueba técnica del sistema de resultados preliminares, el arribo masivo de papeletas y la capacitación final de los jurados electorales.

SIREPRE: Blindando la transmisión de resultados

El director del Serecí Cochabamba, Jesús Soria, confirmó que el personal técnico ya está plenamente capacitado para operar el SIREPRE (Sistema de Resultados Preliminares). Este sistema de conteo rápido oficial busca dar certidumbre a la población la noche de la elección.

Se espera que entre este miércoles y jueves se realice la primera gran prueba piloto. "Estamos a la espera de que el Tribunal Supremo Electoral en La Paz habilite el sistema para la captura masiva de actas", señaló Soria. La prueba evaluará la capacidad de transmisión desde distintos puntos de la ciudad para asegurar que no existan fallas el día de los comicios.

Logística y Material Electoral

El material para las mesas de sufragio sigue llegando al departamento. Daniel Quinteros, presidente del TED Cochabamba, informó que ya se cuenta con el 75% del material necesario, incluyendo una parte importante de las más de 2,8 millones de papeletas.

Papeletas: El ciudadano recibirá dos boletas. El TED recordó que se debe marcar una sola vez por franja para evitar la anulación del voto.

Maletas Electorales: El armado de las maletas iniciará esta semana, una vez llegue el lote final de suministros (como cintas de embalaje) desde la sede de gobierno.

Capacitación Intensiva y Multas

Con un padrón de 1.407.069 ciudadanos habilitados en Cochabamba, el TED no escatima esfuerzos en la formación de los jurados. El vocal Danny Roberto Knaudt destacó que las capacitaciones seguirán vigentes hasta el 19 de marzo, con días especiales para rezagados hasta el 21 de marzo.

Puntos de Capacitación Permanente (08:30 a 14:30):

Cercado: Centro de Convenciones Blajot, Aula Magna de la UMSS y Estación Antigua del Tren Metropolitano.

Quillacollo: Teatro Teófilo Vargas.

Sacaba: Museo Municipal.

Se advierte que la sanción por no asistir como jurado electoral puede alcanzar los 1.650 bolivianos.

Seguridad: El 100% de la Policía en alerta

El subcomandante de la Policía, Marcelo Acuña, informó que hoy inició la capacitación específica para los efectivos que resguardarán el traslado del material. "El 100% del personal policial de Cochabamba está involucrado en estas tareas", aseguró Acuña, subrayando que la coordinación con el órgano electoral es total para garantizar un proceso pacífico.

