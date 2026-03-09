Bolivia expone en la ONU su estrategia para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado

Bolivia expuso ante la comunidad internacional su estrategia para enfrentar las nuevas dinámicas del narcotráfico y del crimen organizado transnacional durante la 69ª sesión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, que se desarrolla en Viena.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano Urenda, informó que Bolivia presentó los cinco pilares de su política antidrogas y reafirmó su compromiso con el sistema internacional de control de drogas.

“Hoy participamos en la Comisión de Estupefacientes, el principal órgano del sistema de Naciones Unidas encargado de formular políticas globales frente al problema mundial de las drogas”, explicó la autoridad.

Delegación boliviana en el encuentro internacional

La delegación boliviana que participa en el encuentro está encabezada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, acompañado por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Paz, y el viceministro Ernesto Justiniano.

Durante la plenaria, Bolivia ratificó su compromiso con el principio de responsabilidad común y compartida entre los Estados para enfrentar el problema global de las drogas.

Nuevas economías criminales

Según Justiniano, el escenario internacional exige una respuesta más amplia y coordinada, debido a la evolución del crimen organizado.

“Hoy enfrentamos economías criminales convergentes, donde el narcotráfico se articula con el lavado de activos, el tráfico de armas, la trata de personas, los delitos ambientales y otras formas de crimen organizado transnacional”, señaló.

Estas redes criminales operan cada vez con mayor sofisticación y alcance internacional, lo que obliga a los países a fortalecer la cooperación y el intercambio de información.

Los cinco pilares de la política antidrogas

Durante su intervención, Bolivia presentó los cinco ejes estratégicos que guían su política antidrogas:

Fortalecimiento institucional del Estado

Control responsable de cultivos de coca

Uso de tecnología y planificación estratégica

Prevención y tratamiento desde el enfoque de salud pública

Combate a las finanzas del narcotráfico

Drogas sintéticas: uno de los mayores desafíos

La autoridad también advirtió que el mundo enfrenta nuevos desafíos relacionados con la expansión de drogas sintéticas y el uso de precursores químicos.

“Las políticas internacionales deben basarse en evidencia científica, proporcionalidad y respeto a la diversidad cultural, siempre dentro del marco de las convenciones internacionales”, afirmó.

En ese contexto, Bolivia planteó la necesidad de fortalecer la cooperación internacional y un enfoque equilibrado que combine seguridad, salud pública y desarrollo sostenible.

